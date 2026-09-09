Detenido en Chamartín por hacerse pasar por el CEO de una petrolera para estafar 120.000 euros a una empresa

Archivo - Coches de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en el distrito madrileño de Chamartín a un hombre como presunto autor de un delito de estafa cuando, según los investigadores, se disponía a defraudar 120.000 euros a una empresa mediante la suplantación de identidad de un alto ejecutivo de una compañía petrolera y el uso de documentación falsa.

El arrestado habría utilizado distintas identidades para hacerse pasar por un falso empresario y ganarse la confianza de sus víctimas, con las que mantenía reuniones y a las que presentaba contratos y documentos simulados para cerrar supuestas operaciones empresariales, según ha precisado la Policía Nacional en un comunicado.

Los hechos se produjeron después de que el sospechoso contactara con un directivo de una compañía madrileña haciéndose pasar por el supuesto CEO de una gran empresa petrolera. Entre el 26 y el 28 de agosto mantuvo varias reuniones con responsables de la firma y aportó documentación para formalizar un supuesto acuerdo empresarial.

Una vez establecida la relación de confianza, el presunto estafador reclamó seis pagos de 20.000 euros cada uno, hasta alcanzar los 120.000 euros, con el argumento de que eran necesarios para cubrir supuestos gastos operativos vinculados a una operación que, de acuerdo con las investigaciones policiales, nunca existió.

Para reforzar su falsa identidad, el detenido utilizaba direcciones asociadas a la compañía petrolera en la que aseguraba trabajar y documentación que, tras las comprobaciones policiales, resultó ser irregular y carecer de validez.

El sospechoso también habría organizado reuniones en hoteles de prestigio de la capital y en la propia sede de la empresa con el objetivo de proyectar una imagen de solvencia y consolidar la confianza de directivos y empleados.

La investigación se inició después de que el 31 de agosto se recibiera un aviso sobre un hombre que intentaba cerrar un negocio con una empresa madrileña. Los agentes se entrevistaron con el empresario afectado, quien relató que había recibido llamadas desde el extranjero y que el supuesto directivo de la petrolera estaba acompañado por un supuesto "director de operaciones" que evitaba mostrar documentación.

Tras analizar la información y realizar las comprobaciones oportunas, los policías confirmaron la identidad del sospechoso y procedieron a su detención el 1 de septiembre como presunto responsable de un delito de estafa. El arrestado fue puesto posteriormente a disposición de la autoridad judicial.