Detenido en Colmenar Viejo por modificar armas detonadoras y transformarlas en armas de fuego

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha logrado detener en Colmenar Viejo a una persona, a quien se le atribuyen los delitos de tenencia de armas prohibidas, tráfico y depósito de armas.

Según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil, el detenido supuestamente modificaba de manera artesanal armas detonadoras que convertía en armas con capacidad para hacer fuego real.

La investigación se originó el pasado mes de septiembre, tras detectarse un anuncio en una plataforma online, donde se anunciaba la venta de un arma de fuego, concretamente una pistola Star. La Guardia Civil fijo su atención sobre el anuncio, ante las fundadas sospechas de que el arma pudiera estar modificada.

Fruto de la investigación realizada, se logró identificar a un varón con residencia en Colmenar Viejo, realizándose, con la correspondiente autorización judicial un registro donde se localizó diverso material utilizado para la manipulación y transformación de las armas detonadoras, interviniéndose algunas armas con el cañón modificado que estarían dispuestas para la venta.

El hallazgo motivó la detención de un varón de 30 años que fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial competente. La investigación ha sido desarrollada por el Grupo de Información de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid.