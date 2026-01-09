Detenido un conocido 'okupa' cuando trataba de huir tras intentar usurpar una vivienda municipal en Pinto

Guardia Civil en Pinto - AYUNTAMIENTO DE PINTO

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un conocido 'okupa' cuando trataba de huir saltando por una terraza tras una denuncia interpuesta desde el Ayuntamiento de Pinto por tratar de usurpar ilegalmente una vivienda de titularidad municipal en la localidad, según ha informado el Consistorio en un comunicado.

Los hechos ocurrieron el pasado 3 de enero cuando, gracias a varias llamadas de los vecinos y a una patrulla de la Policía Local de Pinto, se tuvo constancia del intento de ocupación ilegal. Inmediatamente, se activó el protocolo en estos casos, que ya ha permitido recuperar otros inmuebles municipales con anterioridad.

El usurpador, un conocido de la Policía Local de Pinto y la Guardia Civil, aseguraba que llevaba varios días allí viviendo, según han precisado desde el Consistorio.

Tras tener constancia de este hecho, la tercer Teniente de Alcalde y concejal de Familia, María Jesús Castro, se personó en el lugar para intentar convencer a esta persona de abandonar el inmueble. Ante las negativas del 'okupa', la edil, acompañada del alcalde, Salomón Aguado, acudió al Cuartel de la Guardia Civil de Pinto a interponer la correspondiente denuncia.

Esta denuncia, junto con las manifestaciones de los vecinos, permitió ya en la madrugada del 3 al 4 de enero que dos patrullas de la Guardia Civil de Pinto detuvieran al denunciado cuando trataba de huir del lugar de los hechos saltando por la terraza.

Tras ello, desde la empresa municipal Aserpinto se procedió al cambio de la cerradura y la restitución de la normalidad, han apuntado desde el Ayuntamiento.

"En el Gobierno municipal seguimos con la tolerancia cero a los okupas. Una lacra que no deben seguir soportando los vecinos, que genera inseguridad y a la que hemos puesto freno gracias Plan Antiocupación 2024-2027", ha señalado María Jesús Castro.

Pinto cuenta con un correo electrónico --okupacioncero@ayto-pinto.es-- para ayudar en estos casos, además de los canales habituales con Policía Local de Pinto y Guardia Civil.

Finalmente, la edil responsable de los Servicios Sociales de la ciudad ha agradecido a Policía Local y Guardia Civil por su actuación "y, sobre todo, a los vecinos", a los que ha trasladado el compromiso del Consistorio para "hacer todo lo que esté en nuestra mano para acabar con la ocupación".