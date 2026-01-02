El detenido por empujar a una mujer desde una planta 11 en Villaverde es el compañero y arrendador del piso

Imagen de un coche de la Policía Nacional - POLICÍA

MADRID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La persona detenida como presunta responsable de haber empujado a una mujer desde una undécima planta de un bloque de pisos de Villaverde es el arrendador de la vivienda, y no consta que entre ellos hubiera una relación sentimental.

Así lo ha confirmado el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, quien este viernes se ha trasladado hasta Carabanchel para conocer la situación del incendio de una vivienda que anoche se cobró la vida de tres personas.

"Hay una persona detenida, es el arrendador de la vivienda y no consta ningún tipo de relación que nos haga en estos momentos poder situar este posible homicidio como una cuestión de violencia de género", ha dicho el delegado del Gobierno.

Martín ha incidido en que la investigaación aún "sigue abierta" y, por tanto, aún hay varias hipótesis sobre la mesa, "pero la relación entre la persona detenida y la fallecida era que compartían el piso y él era el arrendador".

Agentes de la Policía Nacional confirmaron en la víspera la detención de un varón de 45 años de origen nigeriano como presunto responsable de la muerte de una mujer de 26 años en el distrito de Villaverde.

Los hechos tuvieron lugar en la calle Santa Escolástica número 7 durante la madrugada del 31 de diciembre, cuando el Grupo V de Homicidios tuvo conocimiento del hallazgo de una mujer precipitada en el distrito de Villaverde.

Al parecer, habría caído desde una planta once. Los vecinos comentaron a los agentes que habían escuchado una discusión fuerte en el piso de arriba. Tras la inspección Técnico Policial por parte del DEVI de Policía Científica, los investigadores deducen conforme a la posición de las huellas que la mujer habría sido lanzada por la ventana.