Detenido por estafar a aficionados del Rayo con un viaje en autobús a Leipzig para la final de la Conference League

Archivo - Concentraciones de aficionados y muestras de apoyo en las calles y comercios del distrito madrileño, a 27 de mayo de 2026, en Madrid (España). Los seguidores del conjunto franjirrojo tiñen el barrio de Vallecas con los colores del equipo para al - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha informado de la detención de un hombre acusado de estafar a ocho aficionados del Rayo Vallecano a los que les ofreció un viaje en autobús a la ciudad alemana de Leipzig con motivo de la final de la Conference League y que terminó siendo una estafa.

Los hechos ocurrieron en la semana previa a la final de la Conference League, el 27 de mayo, cuando aficionados del club madrileño denunciaron que habían sido estafados por un hombre que les ofrecía un paquete de desplazamiento y alojamiento en la ciudad alemana por 250 euros.

En ese momento, la Policía puso en marcha una investigación que culminó apenas unos días más tarde, el 29 de mayo, con la detención del presunto estafador, un español de 30 años con antecedentes y que había hecho de estas estafas su modo de vivir, según han informado fuentes policiales.

El estafador publicitaba la oferta por plataformas de mensajería y en redes sociales, e incluso llegó a quedar con algunas de las víctimas en la terraza de un estadio frente al estadio de Vallecas. Después pedía realizar el abono del dinero en efectivo o por traspaso por aplicación móvil, para después perder el contacto.

Los hechos cobraron relevancia en el contexto de la final de la competición europea hasta el punto de que aficionados del Rayo Vallecano e incluso jugadores de la plantilla del primer equipo se ofrecieron a ayudar económicamente a las víctimas de la estafa para facilitar su viaje a Leipzig.