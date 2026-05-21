Detenido por estafar cerca de 50.000 euros haciéndose pasar por arquitecto técnico y prometer legalizar obras

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MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre acusado de hacerse pasar por arquitecto técnico y estafar cerca de 50.000 euros a personas que contrataban sus supuestos servicios para que consiguiera legalizar obras en terrenos no urbanizables de protección en varias localidades del este de la Comunidad de Madrid.

Las investigaciones comenzaron en 2022, cuando el investigado prometió realizar las gestiones necesarias para legalizar algunas obras y ofrecía a los propietarios servicios técnicos, administrativos y de intermediación asegurando que sería capaz de obtener las licencias urbanísticas necesarias.

El acusado estafó a los propietarios de diferentes parcelas ubicadas en las localidades de Chinchón, Colmenar de Oreja y Valdilecha, en el este de la Comunidad de Madrid, donde a los propietarios les cobraba la ejecución de obras sin título habilitante, según un comunicado de la Guardia Civil.

Finalmente, las pesquisas permitieron identificar y detener a un hombre acusado de un delito continuado de estafa y cuatro delitos más contra la ordenación del territorio y el urbanismo. El caso se enmarca en la 'operación Cimientos' que la Unidad de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil.

Dicha operación, llevada a cabo por la Comandancia de Madrid con el apoyo de la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, se centra en combatir la proliferación de construcciones ilegales en distintos términos municipales y zonas donde está prohibido la construcción de viviendas.

Hasta el momento se ha procedido a la investigación o detención de hasta 291 personas en los últimos cinco años como autores de delitos contra la ordenación del territorio.

Las construcciones ilegales contribuyen al deterioro del medio rural y conllevan la inadecuada gestión de vertidos, al tiempo que son un riesgo para la seguridad de las personas, pues en ocasiones se asientan en zonas de riesgo de incendios o inundaciones, según ha recalcado la Benemérita.