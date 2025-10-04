Detenido un hombre de 71 años por violentar e insinuarse a unas menores en un parque de La Elipa

MADRID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 71 años ha sido detenido por violentar, insinuarse y tocarse los genitales delante de unas menores en el conocido como parque de La Maceta, en el barrio de La Elipa, próximo a la avenida Daroca.

Según ha avanzado el diario 'ABC' y han confirmado a Europa Press fuentes de la Policía Municipal, los hechos ocurrieron sobre las 19 horas del pasado 20 de septiembre, cuando unas menores alertaron a los policías de los comportamientos de este hombre, de origen ecuatoriano.

Tres menores, de menos de 15 años, denunciaron que el hombre estaba insinuándose "de manera obscena", invitándolas a acercarse, mientras se tocaba los genitales "de manera lasciva", un comportamiento que las jóvenes grabaron a través de su teléfono móvil y mostraron a los agentes. El hombre fue detenido y ha pasado a disposición judicial.