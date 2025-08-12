Detenido un hombre tras protagonizar una persecución por Puente de Vallecas con un coche robado

Detenido tras protagonizar una persecución por Puente de Vallecas con un coche robado - POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Municipal de Madrid han detenido a un hombre en Puente de Vallecas tras protagonizar una persecución por las calles del distrito con un coche robado.

En concreto, los hecho ocurrieron el pasado día 5 de agosto en las proximidades de la calle San Claudio de la capital, según ha informado a Europa Press un portavoz de la Policía Municipal.

Una patrulla de este Cuerpo detectó a un turismo que se saltó un semáforo en rojo en la calle Arroyo del Olivar. Cuando los agentes trataron de darle el alto en el siguiente cruce, percibieron que el conductor estaba nervioso y al llamarle a detenerse, hizo caso omiso y emprendió la huida.

El turismo recorrió varias calles a gran velocidad, con peligro para la seguridad vial. Finalmente, en la calle San Claudio se localizó el vehículo, modelo Seat, abandonado junto a un parque y al conductor del mismo corriendo a pie para tratar de escapar.

Finalmente, los efectivos detuvieron a un varón nacido en 1987. El vehículo figuraba como sustraído y presentaba fracturas en la ventanilla y en el claxon, presuntamente fruto del robo. Asimismo, en su interior fueron incautados dos volantes marca Mercedes de cuya procedencia el detenido no supo dar cuenta.