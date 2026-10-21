Detenido un hombre en Rivas por robar en una docena de vehículos aparcados en la calle

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MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre acusado de robar en una docena de vehículos estacionados en la vía pública en Rivas-Vaciamadrid, a los que accedía fracturando los cristales con un objeto contundente para hacerse con todos los objetos de valor que encontraba en su interior.

Se trata de un hombre de unos 42 años u que cuenta con un amplio historial delictivo por delitos relacionados contra el patrimonio. Una vez detenido, fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó rápidamente su ingreso en prisión provisional.

La detención se produjo el pasado 15 de octubre, cuando una llamada ciudadana alertaba de un robo en el interior de un vehículo. El Puesto de la Guardia Civil de Rivas estableció un dispositivo que logró identificar al sospechoso instantes después en una calle aledaña a donde se habían producido los hechos.

Fruto de la investigación, los agentes pudieron incriminar al sospechoso de una docena de robos cometidos en la localidad en apenas diez días, entre el 4 y el 15 de octubre, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.