Detenido 'in fraganti' mientras robaba en una tienda de Carabanchel por el método del 'alcantarillazo'

Escaparate de una tienda de Carabanchel (Madrid) roto por el medio del 'alcantarillazo' - POLICÍA NACIONAL

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido 'in fraganti' a un hombre que pretendía robar en un establecimiento comercial del distrito madrileño de Carabanchel al que había accedido a través del 'alcantarillazo', un método por el cual los ladrones usan una alcantarilla para romper el escaparate de tiendas.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este mismo domingo, cuando los agentes fueron alertados por un viandante que había observado que el cristal del establecimiento estaba roto, según ha informado la Jefatura Superior de Policía.

A su llegada al lugar, los indicativos del Grupo de Atención al Ciudadano encontraron una alcantarilla y una cizalla de grandes dimensiones en el exterior del local, además de una bolsa de plástico con unos 2.000 euros en efectivo.

Tras realizar una requisa en el establecimiento, finalmente localizaron a un varón encaramado en un altillo, oculto tras varias cajas. El sospechoso había aparcado en el exterior un vehículo en el que había numerosos útiles usados habitualmente para la comisión de robos.

En el vehículo también había dinero en efectivo, el cual el sospechoso no fue capaz de aclarar su procedencia. Por todos estos hechos, fue detenido como presunto responsable de un delito de robo con fuerza, pasando posteriormente a disposición judicial.