Detenido un joven tras agredir a otro con un cuchillo de cocina en la calle Carretas

Archivo - Imagen de la calle Carretas, en el centro de Madrid (España) - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 26 años ha sido detenido este domingo tras agredir a otro de unos 20 años por la noche con un cuchillo de cocina de 20 centímetros en la calle Carretas, en el centro de la capital.

Según ha informado a Europa Press una portavoz de la Policía Nacional, la agresión se originó pasadas las 6 de la mañana en el marco de una discusión entre dos hombres. Uno de ellos atacó al otro con un arma blanca y Samur-Protección Civil tuvo que atender a la víctima.

Los efectivos policiales encontraron el cuchillo con el que se había producido la agresión detrás de un columna y detuvieron al hombre como responsable de un presunto delito de lesiones. El detenido es un hombre de origen peruano del año 2000 con antecedentes y la víctima es un varón marroquí del año 2005.

Fuentes de Emergencias Madrid han informado de que el joven agredido presentaba una herida por arma blanca en la espalda, en concreto, en la zona renal izquierda. Por ello, tuvo que ser trasladado como paciente potencialmente grave al Hospital Gregorio Marañón.