Detenido en Madrid el presunto autor de estafas informáticas a grandes empresas por más de un millón de euros

Archivo - Un coche de la Policía Nacional. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido al presunto responsable de un sofisticado entramado de estafas informáticas cometido contra grandes empresas, cuyo perjuicio económico conjunto supera el millón de euros.

La investigación se inició a raíz de varias denuncias relacionadas con complejas estafas informáticas cometidas contra distintas compañías, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado.

Las primeras pesquisas permitieron identificar elementos comunes entre hechos que inicialmente estaban siendo investigados de manera independiente, hasta determinar que detrás de ellos se encontraría un único individuo.

UN SOFISTICADO MÉTODO DE MANIPULACIÓN DE SISTEMAS DE PAGO

El investigado habría desarrollado un 'modus operandi' basado en la manipulación de las comunicaciones entre el usuario y las pasarelas de pago mediante una técnica conocida como parameter tampering.

A través de ella, modificaba determinados parámetros de las operaciones realizadas en las plataformas de pago, consiguiendo que sistemas informáticos validaran como abonadas transacciones que, en realidad, no habían sido pagadas por el importe correspondiente.

De esta manera, habría conseguido obtener de forma fraudulenta diferentes productos y servicios, entre ellos entradas para espectáculos, billetes de avión, reservas hoteleras y otros servicios como comida a domicilio de restaurantes de gran prestigio, generando importantes pérdidas económicas a las empresas afectadas.

La investigación también permitió determinar que el investigado habría accedido y manipulado plataformas internas de algunas compañías para obtener beneficios destinados exclusivamente a empleados y desviar determinadas operaciones en su propio beneficio.

Estos hechos evidenciaban un elevado conocimiento de los sistemas informáticos y de las plataformas utilizadas por las empresas afectadas.

Con el objetivo de dificultar su identificación y evitar que los diferentes hechos pudieran ser relacionados entre sí, el investigado utilizaba numerosas cuentas de correo electrónico, diferentes identidades y distintos medios de pago.

Los investigadores llevaron a cabo un exhaustivo análisis de toda la información obtenida que permitió reconstruir la actividad desarrollada durante un periodo prolongado y establecer la conexión entre hechos que inicialmente habían sido denunciados e investigados de manera independiente.

LOCALIZADO EN UN HOTEL DE LUJO EN LA CIUDAD DE MADRID

Las diferentes diligencias practicadas permitieron finalmente determinar la localización del principal investigado en un hotel de lujo en una habitación tipo suite del distrito Salamanca de Madrid.

Tras establecer el correspondiente dispositivo los agentes lograron su detención, esclareciendo un complejo entramado de estafas tecnológicas y accesos ilegales a sistemas informáticos.

Finalmente este hombre pasó a disposición de la autoridad judicial como presunto responsable de los delitos de estafa agravada y acceso ilegal informático.