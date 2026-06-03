Detenido un menor de 14 años por una supuesta agresión sexual en una piscina municipal de Vallecas

Archivo - Agentes de la Policía Municipal de Madrid junto a un coche patrulla - POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID - Archivo

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Madrid ha informado de la detención de un menor de 14 años acusado de una presunta agresión sexual el pasado domingo en la piscina del Centro Deportivo Municipal Palomeras, situado en el distrito madrileño de Puente de Vallecas.

Los hechos ocurrieron sobre las 19 horas, cuando los agentes municipales acudieron a las instalaciones tras ser alertados de un supuesto caso de agresión sexual por parte de dos menores sobre tres niñas de apenas diez años.

El otro menor tiene 13 años y fue entregado a sus padres al ser penalmente inimputable. El caso está ahora en manos del Grupo de Menores (GRUME) de la Policía Nacional, según han informado desde la Policía Municipal de Madrid.

Los hechos ocurrieron cuando se iniciaba el desalojo de las instalaciones antes de su cierre, momento en el que las tres menores se encontraban en la piscina y dos adolescentes se dirigieron hacia ellas manteniendo una actitud de acoso, según informa 'El Mundo'.

Según el testimonio de las menores, los jóvenes continuaron con su conducta, realizando presuntos tocamientos bajo el agua. Las niñas alertaron de lo sucedido y la madre de una de ellas intervino rápidamente y avisó al personal de la piscina, que activó el protocolo correspondiente para estos casos.