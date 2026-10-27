Detenido un menor tras asestar cinco puñaladas a un joven de 16 años en Madrid

Archivo - Detenido un joven que robó una moto tras una persecución policial por las calles del distrito de Tetuán - POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID - Archivo
MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Policía Municipal de Madrid ha detenido a un menor de edad acusado de asestar al menos cinco puñaladas a otro joven de apenas 16 años este martes por la mañana en plena calle en el distrito madrileño de Salamanca en un nuevo posible caso de bandas.
Los hechos se han producido poco antes de las 10 horas a la altura del número 11 de la calle Agustina de Aragón, hasta donde se han trasladado en un primer lugar agentes de la Policía Municipal, que han encontrado al menor herido, informa Emergencias Madrid.
Los policías han atendido inicialmente a la víctima, un menor venezolano de 16 años al que le han taponado las heridas por arma blanca que presentaba en pecho, espalda y brazo. Más tarde, sanitarios de Samur-Protección Civil han acudido al lugar para estabilizar al menor y trasladarle grave al Hospital de La Paz.
Agentes de Policía Municipal de Madrid han realizado batidas de búsqueda en la zona hasta finalmente encontrar al presunto autor en el distrito de Ciudad Lineal, del otro lado de la M-30, apuntan fuentes policiales consultadas por Europa Press.
El presunto agresor, también menor de edad, ha sido trasladado por la Policía Municipal a dependencias del Grupo de Menores (Grume). La Brigada Provincial de Información de Policía Nacional se ha hecho cargo del suceso, que se descarta como un posible caso de bandas.