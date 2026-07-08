Detenido un menor tras ocultar un machete de 60 centímetros en un contador de agua en Ciudad Lineal

Detenido por la Policía Municipal - POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Municipal de Madrid han detenido a un menor de edad al que sorprendieron ocultando un machete de 60 centímetros en una caja de registro de agua, tipo contador de agua, en el distrito de Ciudad Lineal.

Los hechos ocurrieron sobre las 03.00 horas del pasado día 20 de junio, seis días antes de que el menor, de nacionalidad española, cumpliera la mayoría de edad, han apuntado a Europa Press fuentes policiales.

Efectivos de este cuerpo policial especializados en vigilancia de zonas de ocio y afluencia frecuentadas por miembros de bandas latinas detectaron en las proximidades de un bar ubicado en la calle Luva a dos jóvenes sospechosos.

Los agentes se percataron de que estos jóvenes se acercaban a una caja de registro de agua y ocultaban algo en ella. Tras ello, se aproximaron a una señal y escondieron otro objeto.

Ante esta actitud sospechosa, los miembros de la Policía Municipal vigilaron y controlaron a los jóvenes. En la señal descubrieron oculta una llave de una caja de registro y, al abrir esta, localizaron un mache de 58 centímetros de largo (47 de hoja) de la marca y modelo que suelen usar habitualmente miembros de bandas latinas.

Con el machete incautado, procedieron al arresto del menor por tenencia de arma prohibida. Fue puesto a disposición del Grupo de Menores de Madrid de la Policía Judicial (GRUME) de la Policía Municipal.