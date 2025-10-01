Detenido un miembro de los DDP que disparó a un joven en un parque de Torrejón de Ardoz con un arma detonadora

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un miembro de los DDP (Dominican Don't Play) que el pasado día 6 de septiembre disparó contra un joven que se encontraba sentado en un banco en un parque de Torrejón de Ardoz, unos hechos relacionados con un enfrentamiento entre miembros de grupos organizados violentos de carácter juvenil rivales.

Los hechos ocurrieron sobre las 11.00 horas cuando un varón disparó desde unos diez metros de distancia al otro joven con un arma detonadora con apariencia real. Tras realizar una primera detonación intentó volver a disparar y se le encasquilló el arma, huyendo rápidamente del lugar.

A la llegada de los agentes al lugar, la víctima se encontraba poco colaborativa y no aportaba muchos datos de lo sucedido. Ofreció una versión poco verosímil y manifestó que no quería formular denuncia, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

En cualquier caso, los investigadores iniciaron las pesquisas para el esclarecimiento de los hechos, ya que en un primer momento no se pudo determinar si el arma utilizada era real o simulada.

Finalmente se logró la identificación del presunto autor, un miembro de los DDP, y a su arresto el pasado día 17 de septiembre, pasando posteriormente a disposición judicial. Se le acusa de un delito de amenazas.

Además, se pudo recuperar el arma utilizada y se comprobó que no era de fuego real, sino detonadora de alarma y señales, según la Policía.