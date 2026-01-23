Detenido en Moncloa por esconder una pistola cargada y drogas en el conducto de aire acondicionado de su coche

Arma incautada durante un registro de la Policía Municipal de Madrid en un vehículo en la calle Ferraz - POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Madrid detuvo a comienzos de enero en el distrito de Moncloa-Aravaca a un varón en posesión de un arma de fuego cargada y sustancias estupefacientes que había escondido en una de las salidas de aire acondicionado de su vehículo.

Los hechos se produjeron el pasado 3 de enero, sobre las 2.30 horas, en la céntrica calle Ferraz, cuando los agentes municipales llevaban a cabo un control preventivo en la vía pública, han informado fuentes de la Policía Municipal de Madrid.

Los agentes dieron el alto a este conductor, que viajaba acompañado de una mujer, y les pidieron la documentación, momento en el que el sospechoso afirmó que no disponía de ella y relató ser un ciudadano portugués de vacaciones en la capital.

La Policía se percata entonces de un fuerte olor a marihuana procedente del interior del vehículo, por lo que solicitan a esta persona que salga del coche para proceder a su registro, encontrando dos botes con una sustancia de color oscuro, posiblemente marihuana.

Durante el registro del vehículo, los agentes llegaron a retirar la rendija del conducto de ventilación situada en la parte izquierda del volante, donde se alojaba una funda de cuero que en el interior escondía un arma de fuego con un cartucho en la recámara y un cargador.

El varón, de apenas 27 años, reconoce entonces que el arma es suya, pero afirma no tener documentación que lo acredite, por lo que se sospecha que podría haber ingresado en territorio español con este arma no registrada.

Así, los agentes detuvieron a este joven portugués acusado de un delito de tenencia ilícita de armas y que además conducía bajo los efectos de sustancias estupefacientes, pues había dado positivo en en metanfetaminas y cannabis durante una prueba de detección de drogas.