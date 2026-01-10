Un detenido por la muerte de un hombre por un disparo ayer en Getafe

Archivo - Imagen de recurso de un coche de la Policía Nacional - PN - Archivo

MADRID 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Policía Nacional ha detenido a un varón como presunto autor de la muerte de un hombre por un disparo de arma de fuego este viernes en la madrileña localidad de Getafe.

Según ha trasladado el Cuerpo, los agentes localizaron a esta persona que presentaba lesiones producidas por el forcejeo con las víctimas y por las que tuvo que ser asistido por sanitarios.

Policía Nacional recibía este viernes alrededor de las 17.30 horas y una llamada por parte del Cimacc-091 alertando de un herido por arma de fuego y al llegar encontraron el cadáver. Los agentes, una vez comprobada la implicación del varón en los hechos, procedieron a arrestarle como presunto responsable de un delito de homicidio.