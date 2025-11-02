Detenido el novio de la joven disparada en la cara este sábado en Leganés

Archivo - Foto de recurso de un coche patrulla de Policía Nacional. - - EUROPA PRESS/ ARCHIVO

MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Nacional detuvieron en la tarde de este sábado al novio de la joven de 21 años que sufrió un disparo de arma de fuego en la cara en Leganés.

Así lo han trasladado a Europa Press desde la Jefatura Superior de Policía de Madrid, que ha indicado que se le ha arrestado por presuntos delitos de tenencia ilícita de armas, lesiones y violencia de género.

Ambos volvían de madrugada a la casa del varón cuando se encontraron en la calzada una caja con un arma de fuego que, tras subir al piso, manipularon. Entonces la misma se habría disparado accidentalmente hiriendo a la mujer en el pómulo.

Tras ello, bajaron a lanzar el arma entre unos arbustos y llamaron a Emergencias 112 Comunidad de Madrid para que la herida fuera atendida. Presentaba agujero de entrada y salida y fue trasladada en estado grave por Summa 112 al Hospital 12 de Octubre.

El arma ha sido recuperada por la Policía Nacional, quien continúa con la investigación para esclarecer todas las circunstancias que rodean este suceso.