Detenido el presunto autor de la agresión en Tetuán que dejó un herido grave por cortes en cuello y brazo

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 41 años como presunto responsable de la agresión que la tarde de este jueves dejó un herido grave por cortes en cuello y brazo en el distrito de Tetuán, según han informado a Europa Press fuentes policiales.

En concreto, los hechos se produjeron sobre las 19.00 horas a la altura del número 33 de la Avenida de Asturias cuando se inició una riña con una decenas de personas involucradas por causas que están siendo investigadas.

En el transcurso de la misma, el ahora arrestado presuntamente rompió una botella con la que agredió a un hombre de 45 años, ocasionándole cortes en el cuello y en el brazo. Según los primeros testimonios recogidos en el lugar, ambos se conocían de un comedor social donde solían acudir.

Una vez personados en el lugar, los agentes de la Policía Nacional auxiliaron al herido aplicándole un torniquete y un vendaje hemostático. Sanitarios del Samur-Protección Civil estabilizaron al herido en el lugar y lo trasladaron hasta el Hospital de La Paz, donde quedó ingresado con pronóstico grave, según fuentes de Emergencias Madrid.

En las labores también colaboró la Policía Municipal, que acompañó al convoy sanitario hasta el hospital.