Detenido el presunto autor del incendio originado el sábado en el centro comercial de La Vaguada

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MADRID 2 Ago. (EUROPA PRESS) - Agentes de la Policía Nacional han detenido al presunto autor del incendio ocurrido el sábado en un centro comercial ubicado en el distrito madrileño de Fuencarral-El Pardo, después de que ayer tuviera que ser desalojado tras registrarse un fuego en varios contenedores de cartón, plásticos y embalajes ubicados en la zona de carga y descarga del complejo.

Según ha detallado a Europa Press una portavoz de la Jefatura Superior de Policía, sobre la 1 de la madrugada, agentes del grupo de atención al ciudadano (GAC) localizaron en las inmediaciones a un individuo agazapado entre los vehículos y en actitud evasiva ante la presencia policial.

Al proceder a su identificación, fue reconocido por los agentes como la persona que originó el incendio del establecimiento. Este hombre, de origen español y de unos 50 años, fue detenido y pasará a disposición de la autoridad judicial.

Los hechos sucedieron a las 17 horas, cuando un incendio obligó a desalojar la galería comercial ante el riesgo para la integridad física de las personas, acudiendo varios indicativos policiales al punto.