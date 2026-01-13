Detenido uno de los presuntos autores del robo en una tienda de bicicletas tras una persecución por la A-6

Archivo - Coche de la Policía Nacional - SUB. GBNO EN VALLADOLID - Archivo

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido esta madrugada en el distrito madrileño de Moncloa-Aravaca a uno de los presuntos autores del robo con fuerza de una tienda de bicicletas de Guadarrama, según han informado a Europa Press fuentes policiales.

Desde Policía Nacional han detallado que los hechos tuvieron lugar esta madrugada, cuando a las 4.20 horas recibieron aviso de la Guardia Civil solicitando colaboración para interceptar una furgoneta en persecución por la A-6 desde Collado Villalba.

Durante la persecución, la furgoneta llegó a golpear a los vehículos de la Guardia Civil y dos agentes de la Benemérita resultaron heridos leves.

Fuentes policiales han señalado que tras la persecución los ocupantes de la furgoneta abandonaron la misma en el distrito de Moncloa y emprendieron la huida a pie. Las bicicletas sustraídas fueron localizadas en el interior del vehículo.

Los agentes de Policía Nacional iniciaron batidas por la zona para intentar detener a los presuntos autores. Minutos después fue localizado uno de ellos al recibir la llamada de un taxista que alertaba de que había visto a dos varones en actitud sospechosa de huida y que coincidían con la descripción de los presuntos autores de los hechos.

Los efectivos consiguieron detener a uno de estos individuos y continúan con las labores de investigación para localización y detención del resto de los presuntos responsables.