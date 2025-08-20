Detenido por provocar dos incendios la misma noche junto a gasolineras de Humanes y Moraleja de Enmedio

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un hombre de 66 años de origen chino como presunto autor de dos incendios no forestales provocados durante la misma noche en las localidades de Humanes de Madrid y Moraleja de Enmedio, en ambos casos en zonas muy próximas a gasolineras.

Los hechos ocurrieron durante la noche del pasado 12 de agosto cuando varios testigos alertaron de la presencia de una persona con actitud sospechosa cerca de dos incendios, han informado a Europa Press fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid.

En un primer momento, sobre las 03.40 horas de ese día 12, una patrulla de la Guardia Civil acudió a Humanes a comprobar un aviso por la presencia de una persona sospechosa en las proximidades de un incendio. Al no poder demostrar su relación con el mismo, los agentes procedieron a su identificación.

Poco después, se recibió otro aviso similar sobre las 06.50 horas, ahora en la localidad de Moraleja de Enmedio. El testigo ofreció una descripción de las características físicas de la persona sospechosa, que fue localizada por los efectivos de la Guardia Civil, que le incautaron una garrafa de aceite y diversos objetos incendiarios.

Así, fue arrestado como presunto autor de un incendio provocado. Las investigaciones posteriores permitieron, además, relacionarle con el fuego previo originado en Humanes. En ambos casos, las llamas fueron provocadas en las proximidades de gasolineras.

De esta forma, se le imputaron dos delitos por su presunta relación con dos incendios no forestales. La autoridad judicial ha decretado su entrada en prisión.