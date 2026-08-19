Detenido en Puente de Vallecas tras arrojar medio kilo de 'tusi' por la ventanilla al huir a gran velocidad

Droga incautada - POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Municipal de Madrid han detenido a un varón en Puente de Vallecas que arrojó medio kilo de 'tusi' (cocaína rosa) por la ventanilla del vehículo que conducía cuando huía a gran velocidad para evitar la presencia policial.

Los hechos ocurrieron el pasado 6 de agosto cuando agentes de paisano detectaron sobre las 20 horas la presencia de un vehículo sospechoso en la calle Maruja García Romero, según han informado a Europa Press fuentes del Cuerpo policial.

El conductor del turismo, que figuraba como alquilado, presentaba una actitud sospechosa y despertó las sospechas de los agentes. Cuando estos procedieron a aproximarse al vehículo, este emprendió la huida a gran velocidad por la calle Ramón Pérez de Ayala hasta la plaza María Pinera.

Durante la huída, los agentes observaron que el conductor arrojaba una bolsa de color verde por la ventanilla. Paralelamente, una llamada de un ciudadano alertó además de la presencia de la misma bajo un vehículo estacionado.

En su interior fue localizada una bolsa con 502 gramos de 'tusi' y otras dos más pequeñas con un total de 60 gramos de cocaína. Finalmente, el vehículo sospechoso fue interceptado en la calle Dolores Olguera. El arrestado por posesión de sustancias estupefacientes es un varón de 50 años nacido en Rumanía.