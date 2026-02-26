Detenido en Puente de Vallecas por presuntos malos tratos y tráfico de drogas tras la denuncia de su expareja

Sustancias estupefacientes y elementos incautados en una vivienda de Puente de Vallecas durante una intervención por presuntos malos tratos - POLICÍA NACIONAL

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un varón como presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar y otro contra la salud pública tras una intervención en el distrito madrileño de Puente de Vallecas motivada por una denuncia previa de la expareja del sospechoso.

Los hechos ocurrieron el pasado 15 de febrero, cuando una mujer se personó en la Comisaría de Puente de Vallecas para interponer una denuncia por los presunto malos tratos sufridos por parte de su expareja en el domicilio en el que ambos convivía, ha informado la Jefatura Superior de Madrid.

Tras formalizar la denuncia, un indicativo policial acompañó a la víctima a la vivienda con el fin de realizar un aseguramiento del interior. En el inmueble se encontraba el presunto agresor, que fue detenido en ese mismo momento".

Una vez en el interior, la mujer manifestó de forma espontánea a los agentes que su expareja presuntamente traficaba con sustancias estupefacientes y que, de hecho, las guardaba en el salón de la vivienda.

Durante la inspección, los agentes localizaron en una estantería y oculto en la mesa de centro un total de 19 bolsas de marihuana, 30 envoltorios de hachís, blísteres con pastillas y diversos útiles presuntamente destinados al almacenamiento y venta de droga.

Por todos estos hechos, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial como presunto responsable de un delito de malos tratos y otro contra la salud pública.