Detenido Rafael Amargo tras una pelea con un hombre que irrumpió de madrugada en su casa en Carabanchel

Archivo - Rafael Amargo - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido este sábado al bailaor granadino Rafael Amargo y su pareja acusados de un delito de lesiones tras protagonizar una pelea con un hombre que irrumpió de madrugada en su vivienda en el distrito madrileño de Carabanchel; mientras que el bailarín se le acusa también de un delito de atentado contra un agente de la autoridad por arremeter contra los policías.

Agentes de la Policía Nacional se han desplazado hasta la vivienda del bailarín sobre las 6.30 horas tras recibir varias llamadas de aviso. A su llegada, los agentes han intervenido en una trifulca entre el bailarín y su pareja con el supuesto intruso, según ha adelantado 'El Mundo' y confirman fuentes policiales.

Los tres han sido trasladados a la comisaría de Policía Nacional de Carabanchel para prestar declaración por lo sucedido. El tercer implicado en el suceso está acusado de un posible delito de allanamiento y agresión.