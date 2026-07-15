Detenido el regente de un taller de Fuencarral con un Mercedes robado y a la venta por 490.000 euros

El Mercedes G63 que figuraba como sustraído. - POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Municipal de Madrid han detenido al responsable de un taller mecánico ubicado en Fuencarral donde se localizó un vehículo de alta gama que figuraba como sustraído y que se encontraba a la venta en Wallapop por 490.000 euros. Está acusado de un delito de receptación.

Los hechos ocurrieron el pasado 5 de junio cuando los efectivos localizaron en la calle Manuel Tovar un vehículo con placas de matrícula de color rojo, que se usan en casos de permiso de circulación temporales.

Al comprobar el número de bastidor, los agentes descubrieron que el coche, un Mercedes G63 figuraba como sustraído en junio de 2026, han indicado a Europa Press fuentes policiales.

El responsable del taller donde estaba estacionado el vehículo aseguró que lo había comprado hace un año y medio en Alemania y le había pasado la ITV con la intención de matricularlo en breve, mostrando a los efectivos tanto la llave como el permiso de circulación alemán.

En cualquier caso, no pudo entregar el contrato de compraventa porque no lo tenía. Los agentes localizaron entonces a la persona que había denunciado el robo, que relató que la denuncia estaba en vigor y contó que en noviembre de 2024 dejó el coche a una persona interesada en su compra y que nunca se lo devolvió.

El responsable del taller relató entonces que el turismo no era suyo, sino de una tercera persona que era el responsable de las instalaciones, que el Mercedes había estado guardado un año y medio y que se encontraba anunciado para su venta en Wallapop por 490.000 euros.

No obstante, no puedo aportar el resguardo de depósito del coche. Según dijo, no lo tenía porque esta persona era de su confianza. Cuando los agentes insistieron, intentó hacerlo en ese mismo momento, aunque fue descubierto por los efectivos.

Tras contactar con esa tercera personas, se descubrió que se trataba del individuo que se había interesado en la compra del vehículo pero que nunca había llegado a concretarla. Según dijo, estaba dispuesto a abonar el importe por el que se vendía si se retiraba la denuncia.

Finalmente, el responsable del taller fue arrestado por un delito de receptación de vehículo de alta gama, del que no puedo acreditar su compraventa.