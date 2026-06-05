Detenido en Retiro por agredir sexualmente a su pareja

Archivo - Un coche de Policía Nacional - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional detuvo el pasado miércoles de madrugada en el distrito madrileño de Retiro a un hombre por presuntamente agredir sexualmente y maltratar a su pareja en la vía pública.

Los hecho ocurrieron pasada la medianoche del miércoles, cuando agentes de la Policía Nacional fueron requeridos en la zona de Pacífico y Ciudad de Barcelona por una presunta agresión sexual.

Hasta el lugar acudieron los agentes, que encontraron a una mujer de origen marroquí que denunciaba haber sido agredida por su pareja, un hombre también de nacionalidad marroquí, según fuentes policiales.

La Policía Nacional realizó entonces batidas por la zona hasta que finalmente encontraron al sospechoso, que fue detenido. La mujer, por su parte, fue atendida por sanitarios de Samur-Protección Civil.