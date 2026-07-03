Detenido en Rivas (Madrid) un masajista que grabó a más de 130 clientas sin su consentimiento mientras se desvestían

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre que regentaba un centro de masajes en la localidad madrileña de Rivas-Vaciamadrid por presuntamente haber grabado de manera encubierta a más de 130 clientas mientras se desvestían para recibir tratamiento en el establecimiento.

La investigación comenzó después de la denuncia de una clienta que se percató de la existencia de una cámara de vídeo oculta en la clínica. Fruto de la investigación se pudieron constatar los hechos, detener al sospechoso e incautar el material grabado, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

El sospechoso es un hombre de 60 años y nacionalidad española al que, además de se le imputa también un delito de agresión sexual en algunos de los casos. Una vez detenido, el sospechoso ha ingresado en prisión por orden de la autoridad judicial.

Por su parte, el Ayuntamiento ha lanzado un comunicado en el que ha trasladado un mensaje de "apoyo y acompañamiento" a las mujeres afectadas por estos hechos y ha informado de que podrán recibir atención psicológica, orientación jurídica y, en caso necesario, ser derivadas a otros recursos especializados.

Las posibles víctimas podrán contactar con el servicio municipal a través del Buzón Mujer o del teléfono habilitado por el Ayuntamiento para recibir información y asistencia.

Asimismo, el Gobierno municipal ha explicado que está analizando la posibilidad de ejercer la acusación popular, al considerar que se trata de unos presuntos delitos que afectan a los intereses generales y a una pluralidad de personas, aunque ha precisado que cualquier decisión se adoptará "dentro del marco legal" y con la "máxima prudencia".

El Ayuntamiento ha subrayado que su prioridad en estos momentos es garantizar que cualquier posible víctima conozca que dispone de recursos municipales de acompañamiento, información y atención especializada mientras continúa la investigación judicial de los hechos.

-. Firma: IGTU/VIRV .-