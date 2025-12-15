Detenido por robar dos décimos de lotería y 400 euros en plena vía pública en Leganés

Detenido en Leganés por un robo con violencia e intimidación en plena vía pública - POLICÍA NACIONAL

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad madrileña de Leganés a un varón como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación, tras abordar a otro hombre en la vía pública y robarle dos décimos de lotería y más de 400 euros.

Los hechos ocurrieron el pasado 9 de diciembre, cuando la Policía recibió un aviso alertando de que un individuo había intimidado a la víctima con un arma blanca, llegando a arrinconarla contra una pared, según ha informado la Jefatura Superior de Policía.

El asaltante se apoderó de dos décimos de lotería y de más de 400 euros en efectivo que la víctima llevaba en una mochila tipo bandolera para, a continuación, emprender su huída del lugar hacia un local cercano.

Finalmente, el presunto ladrón fue localizado en el interior de dicho local y fue detenido gracias a la rápida intervención de agentes de las brigadas locales de Seguridad Ciudadana y Policía Judicial.

El detenido fue puesto posteriormente a disposición de la autoridad judicial, que decretó su inmediato ingreso en prisión.