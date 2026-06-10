Detenido por robar a dos personas mayores a las que dejó inconscientes con un 'mataleón' en Collado Villalba

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre acusado de cometer dos delitos de robo con violencia en Collado Villalba al asaltar a personas mayores y realizarles la maniobra conocida como 'mataleón' para, una vez inconscientes, robarles sus pertenencias.

Los hechos ocurrieron el pasado 26 de abril, cuando un varón abordó por la espalda a primera hora de la mañana a una persona de unos 75 años, a la que cogió del cuello y ejerció presión hasta dejarla inconsciente durante unos segundos para robarle 140 euros y el móvil.

Poco más tarde, este mismo sospechoso esperó a que una mujer de unos 90 años entrara en el portal de su casa para tirarla al suelo y arrancarle los pendientes, robarle el bolso y llevarse 45 euros en efectivo, informa la Guardia Civil en un comunicado.

Las pesquisas realizadas por la Benemérita en colaboración con la Policía Local de Collado Villalba han permitido identificar y detener al presunto autor de los hechos, a quien se le acusa de un delito de robo con violencia y otro de intimidación.