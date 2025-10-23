Detenido por robar piezas de contadores de agua en distintos edificios de Getafe

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Getafe ha detenido a una persona acusada de robar piezas de contadores de agua en distintos edificios del municipio, ha informado el Consistorio en un comunicado.

El arresto se produjo de madrugada, después de que un vecino alertara a los agentes al observar a un individuo manipulando uno de estos dispositivos. Cuando los agentes llegaron al lugar, el sospechoso intentó huir en bicicleta, pero fue interceptado a tiempo.

En el registro se comprobó que había roto el precinto del contador y que llevaba una mochila con herramientas específicas para acceder y manipular estos elementos, además de material que podría haber sido sustraído en otros inmuebles.

Durante el último mes, la Policía Local había registrado varias denuncias por este tipo de robos, que afectan principalmente a los contadores externos de los edificios, aunque también se han detectado casos en cuartos interiores. Los autores cortan el suministro de agua para extraer las piezas, generalmente de latón, que tienen un alto valor en el mercado.

El Ayuntamiento de Getafe ha pedido la colaboración ciudadana y recomienda avisar de inmediato a la Policía si se observa a alguna persona manipulando contadores sin autorización. Asimismo, se están realizando inspecciones en chatarrerías para detectar posibles puntos de compraventa del material robado.

Gracias a la colaboración vecinal y la rápida intervención policial, se ha logrado frenar una práctica que no solo causa perjuicios económicos, sino también cortes temporales de agua y daños materiales en las instalaciones comunitarias. El detenido ha pasado a disposición judicial.