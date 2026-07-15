Detenido por robar en un supermercado y contar con una orden de ingreso en prisión por tráfico de drogas

La Policía Nacional detiene a un hombre tras amenazar e intentar asfixiar a su expareja - POLICÍA NACIONAL

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido un joven de 26 años tras un robo con fuerza cometido en un supermercado del barrio de Salamanca, gracias a la actuación de un efectivo fuera de servicio, y comprobar que además tenía una orden de ingreso en prisión por tráfico de drogas.

Los hechos tuvieron lugar el pasado día 8 de julio a la altura del número 48 de la calle de Juan Bravo, según han informado a Europa Press fuentes policiales.

Un agente fuera de servicio observó sobre las 14.25 horas como el joven trataba de huir mientras era perseguido por un empleado de un supermercado, donde acababa de cometer un robo con violencia. También había agredido al trabajador.

Inmediatamente, el agente dio el alto al sospechoso, al que logró reducir, y alertó al 091. Efectivos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, que se encontraban próximos al lugar, acudieron en su auxilio.

Finalmente, los efectivos de la Comisaría de Seguridad Ciudadana procedieron a la detención del joven, de nacionalidad española y de 26 años. Al comprobar su identidad, descubrieron que contaba con numerosos antecedentes policiales, entre ellos una reclamación en vigor para su ingreso en prisión por tráfico de drogas.