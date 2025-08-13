Detenido al ser sorprendido con 100 gramos de hachís en Puente de Vallecas tras saltarse un semáforo en rojo - POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Municipal de Madrid han detenido a un hombre que portaba 100 gramos de hachís ocultos en un bolso y al que dieron el alto tras saltarse un semáforo en rojo en Puente de Vallecas.

Los hechos ocurrieron el pasado 7 de agosto cuando los efectivos detectaron a un vehículo que se saltó un semáforo en rojo en la calle del Bosco, ha informado a Europa Press un portavoz del Cuerpo policial.

Tras darle el alto, los agentes realizaron un cacheo superficial al infractor y localizaron dos fichas de hachís con un peso total de 100 gramos ocultas en un bolso.

El hombre, nacido en 1977, fue detenido por un presunto delito contra la salud pública, han indicado las mismas fuentes.