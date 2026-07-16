Un detenido como sospechoso de haber provocado el incendio forestal de Lozoyuela

1104917.1.260.149.20260716212730 Archivo - Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha informado de que esta tarde se ha detenido a una persona como presunto responsable de haber iniciado el incendio forestal declarado en Lozoyuela, actualmente en Situación Operativa 2 y que ha obligado a la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Así lo ha confirmado Martín en declaraciones a la prensa desde el Puesto de Mando Avanzado, situado en el Parque de Bomberos de Lozoyuela, donde ha añadido que esta persona, detenida por la Guardia Civil en las inmediaciones del incendio, tiene antecedentes por hechos similares.

"Una persona que estaba huyendo y, tras un aviso por parte de los vecinos, la Guardia Civil ha dado con él. Estaba por las inmediaciones, ha huido y se le ha capturado", ha manifestado el delegado del Gobierno, que ha señalado que entre las pertenencias sus pertenencias había "material" sospechoso.

El incendio ha sido declarado sobre las 16 horas en una zona entre las localidades de Mangirón, Cinco Villas y Buitrago, donde trabajan 37 dotaciones terrestres y aéreas de los Bomberos de la Comunidad de Madrid apoyados por Agentes Forestales y otra treintena de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Martín ha reconocido que el incendio todavía no está cerca de ser estabilizado y ha apuntado a las condiciones meteorológicas como clave para poder avanzar en las labores de control y extinción de unas llamas que han obligado a confinar a unas 2.000 personas y evacuar a más de un centenar de vecinos, así como un campamento de verano con unos 50 menores.