Detenido en Tetuán con 900 gramos de cocaína ocultos y una orden de búsqueda en vigor

Material incautado en el operativo - POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Municipal de Madrid han detenido en el distrito de Tetuán a un hombre al que sorprendieron con 900 gramos de cocaína ocultos en una mochila en su vehículo y al que le constaba una orden de búsqueda y personación en un juzgado madrileño en vigor.

Los hechos ocurrieron el pasado día 10 cuando sobre las 17.20 horas una patrulla de este cuerpo observó un coche sospechoso estacionado en la calle Artistas, han informado a Europa Press fuentes de la Policía Municipal.

Los agentes se acercaron al vehículo al advertir una actitud nerviosa por parte del conductor, que respondió con evasivas y explicaciones poco convincentes a las preguntas de los efectivos policiales. Por ello, se procedió al registro tanto del hombre como del vehículo.

Así, los policías se incautaron de 900 gramos de cocaína ocultos en dos paquetes y seis pequeñas bolsas ocultos en una mochila, así como otros útiles y herramientas empleadas para la distribución y pesaje de la droga.

Al comprobar los datos del sospechoso, los agentes averiguaron además que le constaba una orden de búsqueda y personación en el juzgado en vigor. El arrestado es un hombre de nacionalidad paraguaya de 27 años.