Detenido En Tetuán Un Hombre Con Prohibición De Entrada En España Por Homicidio Y Con Un Pasaporte Falso

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Municipal de Madrid han detenido a un hombre en el distrito de Tetuán con una orden de prohibición de entrada en España por un homicidio doloso y que se identificó con un pasaporte falso.

Los hechos ocurrieron sobre las 09.00 horas del pasado día 13 en la calle Navarra, en el distrito de Tetuán, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Agentes de paisano identificaron a ocho personas en el interior de una peluquería ubicada en la citada vía. Uno de ellos se identificó con un pasaporte colombiano, aunque su acento al hablar no se lo parecía a los policías, y presentaba una actitud nerviosa, lo que despertó las sospechas de los efectivos.

Una vez en comisaría para una comprobación de su identidad mediante huella dactilar, se comprobó que se trataba de un varón nacido en 1992 en República Dominicana. Le constaba una prohibición de entrada en territorio nacional por un delito de homicidio doloso.