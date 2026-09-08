Detenido un trabajador de un hipermercado en Collado Villalba tras robar más de 1.400 botellas de alcohol

Archivo - Coche patrulla de la Guardia Civil - GC - Archivo

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Collado Villalba a cuatro personas, entre las que se encuentra el responsable de almacén de un hipermercado, acusados de robar más de 1.400 botellas de alcohol y otras bebidas por valor de más de 17.800 euros.

Las investigaciones comenzaron a raíz de la denuncia interpuesta a finales de julio por el responsable legal del supermercado, que denunciaba la desaparición de 1.422 botellas del interior del establecimiento, informa la Guardia Civil.

Avanzadas las pesquisas y una vez analizada la información disponible, la Benemérita pudo concluir que un trabajador que desempeñaba las funciones de responsable de turno en el almacén se encargaba también de preparar pedidos para particulares.

El sospechoso extraía los productos del interior del almacén por lugares distintos a los utilizados habitualmente y realizaba las transacciones mediante pagos en efectivo, sin que constara la facturación del hipermercado.

Finalmente, la Guardia Civil ha logrado detener al principal investigado y tres supuestos receptadores, recuperando además parte de la mercancía sustraída por valor de 11.000 euros, un vehículo y dos furgonetas que usaban para el transporte de los productos.