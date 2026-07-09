Detenido un varón por siete robos con violencia con la técnica del 'mataleón' en Carabanchel y Latina

1102905.1.260.149.20260709094717 Intervención policial en Carabanchel - EUROPA PRESS

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón como presunto responsable de siete robos con violencia, cometidos mediante la técnica del 'mataleón' en los distritos madrileños de Carabanchel y Latina, entre los meses de abril y junio, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado.

Durante este periodo de tiempo se fueron recibiendo denuncias con un mismo modus operandi. Las víctimas en su mayoría eran mujeres de edad que fueron sorprendidas por una persona cuando se disponían a acceder a sus portales.

Avanzada la investigación se pudo comprobar que, en todos los casos, los hechos fueron cometidos por el mismo hombre, por lo que se estableció un dispositivo especial para su detención, que culminó el pasado 26 de junio al ser sorprendido en una calle de Carabanchel.

Por todo ello, se ha procedido al arresto de este hombre, como presunto responsable de siete delitos de robo con violencia, siendo puesto a disposición de la autoridad judicial, quien decretó su ingreso en prisión provisional