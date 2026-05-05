Detenidos cinco presuntos miembros de Núcleo Nacional por desórdenes públicos y con armas en Lavapiés

Archivo - Agentes de la Policía Nacional en Madrid - Europa Press - Archivo

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional detuvo el viernes a cinco presuntos miembros del grupo de ultraderecha Núcleo Nacional, e identificaron a otras 18 personas más, por desórdenes públicos y tenencia ilícita de armas durante una concentración no comunicada en la plaza de Nelson Mandela del barrio madrileño de Lavapiés.

Los hechos ocurrieron sobre las 20.25 horas, cuando policías nacionales y de la Municipal de Madrid se trasladaron a la conocida plaza par evitar altercados. Los agentes detuvieron a estos cinco individuos, uno de los cuales es menor de edad, y de los que tan solo uno tiene antecedentes por hechos similares.

Entre las armas incautadas los agentes encontraron puños americanos, navajas karambit y esprais de defensa personal no homologados, entre otros, según han señalado fuentes policiales consultadas por Europa Press, que confirman la información adelantada por el diario 'El Mundo'.

Desde la organización se convocó para el día siguiente una nueva concentración en el mismo barrio de Lavapiés "contra la regularización" y en favor de "deportaciones masivas". "Lavapiés es España, hemos pasado y pasaremos", celebraron desde Núcleo Nacional en su perfil oficial en redes sociales.