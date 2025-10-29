Detenidos cuatro sospechosos del apuñalamiento mortal de un joven en abril en Puente de Vallecas

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas como presuntas responsables del asesinato de un joven de 20 años el pasado mes de abril cuando caminaba con su madre en plena vía pública por el distrito madrileño de Puente de Vallecas.

Fuentes cercanas a la investigación consultadas por Europa Press han confirmado estas detenciones vinculadas a una investigación que se encuentra abierta pero declarada secreta por las autoridades judiciales.

Los hechos se produjeron a finales del mes de abril, cuando el joven caminaba junto a su madre por la calle López Grass de Madrid. Entonces, un chico se bajó de un vehículo y corrió a darle un abrazo mientras le apuñalaba en el costado.

La víctima fue trasladada grave al Hospital 12 de Octubre y falleció a las horas. La Policía abrió entonces una investigación por lo ocurrido sin descartar que se pudiera tratar de un caso relacionado con bandas latinas.