Detenidos los cuatro varones que agredieron a dos policías en Alcalá

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido y puesto ante el juez a cuatro varones como presuntos responsables de un delito de lesiones y atentado contra agente de la autoridad en relación a la paliza que propinaron a dos agentes de la Policía Nacional fuera de servicio en Alcalá de Henares, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 9 de noviembre en la localidad madrileña de Alcalá de Henares, cuando los individuos agredieron a dos policías nacionales que se encontraban fuera de servicio y que estaban cenando con compañeros. Los individuos acometieron por la espalda y sin posibilidad alguna de defensa a los agentes.

Como resultado, uno de los policías nacionales ha sufrido la pérdida de varias piezas dentales y la visión de un ojo, mientras que el otro agente de la Autoridad ha presentado una clavícula rota.

Ante la gravedad de estos hechos y fruto del trabajo sin descanso de los agentes, la Policía Nacional ha llevado a cabo un dispositivo específico de investigación que ha logrado la identificación, localización y detención de los cuatro sujetos en Alcalá de Henares y el distrito madrileño de Latina en fechas 9 de noviembre, 14 de noviembre y 18 de noviembre.

Los cuatro autores han sido puestos a disposición judicial, decretando el ingreso en prisión de dos de ellos y quedando a la espera de la entrada en centros penitenciarios de los otros dos individuos.