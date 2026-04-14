Detenidos diez DDP por tentativa de asesinato, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal

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MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Madrid a diez miembros de la banda latina Dominicans Don't Play (DDP), icluidos tres menores, acusados de los presuntos delitos de tentativa de asesinato, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal tras emboscar a miembros de la banda rival Trinitarios.

La agresión fue considerada como una 'vuelta' --ataque que se da en respuesta a otro sufrido por el grupo rival-- y se produjo en marzo de 2025, cuando varios Trinitarios se encontraban reunidos en un domicilio ubicado en el distrito madrileño de Carabanchel, un territorio considerado bajo el control del 'Capítulo de 4 Chorros' de los DDP, informa la Policía en un comunicado.

Según las pesquisas, en cuanto los DDP tuvieron conocimiento de la presencia de Trinitarios en esta zona, prepararon una emboscada para atrapar a los miembros de la banda rival, escondiéndose en un portal cercano. Cuando los Trinitarios bajaron a la calle a comprar en un local cercano, los DDP comenzaron su "brutal agresión".

En ese momento se produjo un enfrentamiento en plena calle, con algunos de estos jóvenes tratando de huir del alcance de machetes. La situación escaló cuando uno de los DDP realizó tres disparos a corta distancia con un arma de fuego contra un Triniatario de 19 años que resultó herido por impactos de bala en cuello y glúteo.

DIEZ DETENIDOS, INCLUIDOS TRES MENORES

Gracias al avance de las pesquisas, la Policía Nacional logró identificar y detener a tres de los agresores semanas después del incidente, a principios de julio del año pasado. Los tres detenidos eran menores, con lo que fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Menores, quien decretó su ingreso preventivo en régimen cerrado en un centro especializado.

Tras meses de investigaciones, la Policía logró identificar al resto de agresiones y culminó con su detención a mediados del pasado mes de febrero. En esta ocasión fueron detenidos seis varones y una mujer, a quien se atribuye un rol "primordial" en el encubrimiento y logística, colaborando con los autores materiales de los hechos.

En total se practicaron cuatro entradas y registros en distintos domicilios de los investigados, incautándose además prendes de vestir utilizadas en el día de los hechos, así como material informático para su análisis.

De estos siete detenidos, cuatro entraron en prisión preventiva por decisión de la autoridad judicial. Además, dos de los arrestados se encontraban ya cumpliendo una medida de prisión preventiva por unos hechos similares ocurridos en enero del 2025.