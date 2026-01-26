Detenidos dos hermanos en Madrid en posesión de drogas y con numerosos antecedentes por robo con fuerza

Archivo - Policía Municipal de Madrid inspeccionando la documentación de un vehículo. - REVISTA DE POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID - Archivo

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Madrid ha informado de la reciente detención de dos hermanos españoles de 56 y 54 años como presuntos autores de varios delitos, entre ellos falsedad documental, delito contra la seguridad vial y contra la salud pública por estar en posesión de sustancias estupefacientes.

Los hechos ocurrieron en la calle Pez, cuando un indicativo de la Policía Municipal observó un coche aparcado en una plaza de personas con movilidad reducida, por lo que fueron identificados y durante el interrogatorio mostraron no solo actitud nerviosa, sino también incongruencias en su relato.

Así, se procedió a una primera requisa del coche, encontrando en la guantera varias sustancias envueltas en cinta americana y papel film. Ninguno de los ocupantes pudo aportar el carné de conducir, aunque uno de ellos entregó una denuncia presentada en Motril por el robo de su documentación, incluido el permiso de conducción.

Ante las sospechas, se solicitó la intervención de la unidad canina, que localizó más sustancias ocultas en la parte trasera del vehículo. Los detenidos manifestaron que se trataba de productos para ciclos de gimnasio, incluido Rivotril, aunque también otras sustancias que pudieran ser cocaína y bolsas de pastillas.

MÁSCARAS REALISTAS EN EL MALETERO

Durante el registro del maletero, los agentes encontraron también máscaras realistas de personas mayores, bastones de ancianos y una pistola simulada, objetos que podrían estar relacionados con la comisión de robos. De hecho, ambos tienen antecedentes por delitos de robo y robo con fuerza.

Así las cosas, ambos sospechosos fueron detenidos y trasladados a dependencias policiales. Allí los agentes comprobaron que la denuncia presentada en Motril no guardaba relación alguna con los datos aportados y que, por tanto, era falsa. Por tanto, se le imputa también un delito de falsedad documental.

Durante el análisis del expediente de ambos sospechosos, los agentes descubrieron también que uno de los hermanos gozaba de un permiso del Centro Penitenciario Madrid III de Valdemoro que le autorizaba a salir para, precisamente, sacarse el carné de conducir.