Detenidos dos hombres tras agredir al dependiente y robar en un tienda de alimentación en el centro de Madrid

Archivo - Coche patrulla de la Policía Nacional - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido esta madrugada a dos hombres que acababan de robar en un establecimiento de alimentación situado en el distrito Centro de Madrid, llegando incluso a zarandear, agredir y amenazar con un arma de fuego simulada al encargado del establecimiento.

Los hechos se han producido sobre las 5.15 horas en un establecimiento situado en la calle San Bartolomé, cuando dos hombres han irrumpido en el comercio y, arma en mano, han agredido al trabajador para hacerse con el dinero de la caja, ha informado la Policía en un comunicado.

Agentes que se encontraban en la zona han sido requeridos en la vía pública por el dueño del local, tras lo que han realizado batidas de búsqueda en la zona, localizando finalmente en las inmediaciones a dos individuos que coincidían con las características de los sospechosos.

Durante la identificación y registro de los sospechosos, los agentes han encontrado un arma, aparentemente de fuego, escondida en la parte interna de la cintura del pantalón de uno de ellos, que finalmente resultó ser una réplica de tipo airsoft. Además, llevaban encima unos 100 euros en billetes y monedas.

Por todos estos hechos, los agentes de Policía Nacional han procedido a la detención de los dos sospechosos como presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación, pasando posteriormente a disposición de la autoridad judicial.