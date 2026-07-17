Detenidos dos hombres tras ser sorprendidos robando en un restaurante de Chamberí

Herramientas incautadas a dos sospechosos de robar con fuerza en un establecimiento de Chamberí (Madrid) - POLICÍA NACIONAL

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos hombres como presuntos autores de delitos de robo con fuerza tras sorprenderlos 'in fraganti' mientras cometían un robo en un restaurante del distrito madrileño de Chamberí y relacionarlos posteriormente con otros dos asaltos en establecimientos de la zona.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado 29 de junio, cuando la Sala CIMACC 091 recibió un aviso alertando de un robo en un restaurante. A su llegada, los agentes observaron a dos individuos que, al percatarse de la presencia policial, emprendieron la huida a pie, si bien fueron interceptados poco después en calles aledañas.

En el momento de su detención llevaban encima diversas herramientas utilizadas habitualmente para cometer robos con fuerza, entre ellas seis destornilladores, dos llaves inglesas, cinco guantes, ocho tornillos, fragmentos de plástico y tres bombines de cerraduras extraídos.

Las pesquisas posteriores permitieron comprobar que uno de los arrestados estaba siendo investigado por otro robo con fuerza cometido el pasado 28 de mayo en una clínica veterinaria también de Chamberí, donde sustrajo 180 euros de la caja registradora tras forzar la puerta de acceso.

Además, mientras se tramitaban las diligencias policiales, la propietaria de una agencia de viajes del mismo distrito denunció un robo cometido entre el cierre del negocio el 27 de junio y su apertura el día 29. Los autores habían forzado tanto la verja metálica como la puerta del establecimiento y se habían llevado, entre otros efectos, un ordenador portátil.

Los agentes localizaron ese ordenador en la mochila que portaba el segundo detenido, por lo que ambos fueron arrestados como presuntos responsables de dos delitos de robo con fuerza y puestos posteriormente a disposición de la autoridad judicial.