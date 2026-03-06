Detenidos los dos regentes de un centro deportivo de Alcalá de Henares por venta de anabolizantes y éxtasis - POLICÍA NACIONAL

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos personas que regentaban un centro deportivo en Alcalá de Henares por la venta de anabolizantes y éxtasis, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

Los dos arrestados, un hombre y una mujer, eran conocidos en el sector del culturismo al participar activamente en campeonatos y exhibiciones oficiales, hecho que aprovechaban para intentar atraer al mayor número de clientes para que, a su vez, también llevaran a cabo la distribución de las sustancias anabolizantes.

Así, aprovechando la relación de confianza con ellos, muchas veces gestada a lo largo del tiempo, además de un asesoramiento informal, les ofrecían protocolos hormonales personalizados.

La investigación se inició el pasado mes de enero al tener conocimiento de que en un centro deportivo ubicado en la localidad madrileña podría estar llevándose a cabo la venta de sustancias estupefacientes, así como de sustancias prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje.

Los efectivos policiales comprobaron que al lugar acudían gran cantidad de personas, algunas de las cuales lo hacían sin ninguna mochila ni bolsa de deporte, permaneciendo en el interior durante un periodo de tiempo muy corto y abandonando el lugar con actitud esquiva y vigilante.

Asimismo, constataron que cuando los regentes del centro se encontraban en el exterior del mismo, habitualmente acompañados de personas que acudían al lugar para la adquisición de las sustancias, mantenían una actitud de alerta constante para evitar y detectar la acción policial.

Con estos indicios, el pasado día 3 de marzo se practicó la entrada y registro tanto en el centro deportivo como del domicilio en el que ambos detenidos convivían. En total, los agentes se incautación de sustancias estupefacientes y anabolizantes cuyo valor en el mercando asciende a más de 18.800 euros, utensilios para la administración de las referidas sustancias --agujas y jeringuillas--, un arma, teléfonos móviles, más de 7.000 euros en efectivo y diversa documentación.

En el registro domiciliario fueron encontradas gran cantidad de sustancias anabolizantes en estancias de la vivienda como habitación principal, salón, incluso en la propia cocina y en el pasillo, mientras que en el centro deportivo fueron localizadas en la oficina y en algunas taquillas.

Los dos fueron detenidos como presuntos autores de los delitos de tráfico de drogas y contra la salud pública.