Detenidos el encargado y la dueña de un bar en Puente de Vallecas por posible tráfico de drogas

Sustancias estupefacientes incautadas, junto a dinero en efectivo, y objetos robados localizados en un bar en Puente de Vallecas - POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Madrid ha detenido a dos personas, el encargado y la propietaria de un bar en el distrito de Puente de Vallecas, por un presunto delito contra la salud pública tras localizar en el interior del establecimiento sustancias estupefacientes y objetos robados.

Los hechos ocurrieron el pasado 14 de agosto en torno a las 20.30 horas en un establecimiento situado en el número 2 de la calle Cordillera de Cuera, hasta donde se trasladaron los agentes municipales después de que un vecino alertara de un posible tráfico de drogas en el lugar.

Durante la inspección en el bar, los agentes encontraron varios teléfonos móviles, camisetas de fútbol y un bolso de una conocida marca de ropa todavía con sus etiquetas y las alarmas antirrobo cubiertas con papel de aluminio para evitar su detección, según han precisado fuentes policiales consultadas por Europa Press.

En la cocina del establecimiento encontraron también una báscula de precisión, una gran cantidad de bolsas reutilizables con cierre tipo 'zip', así como otros útiles de preparación. En ese momento se personó en el local la dueña, una ciudadana neerlandesa de unos 37 años, que accedió al almancén, donde los agentes descubrieron varias sustancias de color blanco.

Fue entonces cuando la Policía Municipal solicitó la presencia de un indicativo canino, cuyos perros marcaron al encargado del bar, un español de unos 40 años, que tenía en su bolsillo unos 980 euros en efectivo. Además, los perros evidenciaron que la sustancia sospechosa eran estupefacientes. Los agentes pesaron una bolsa con 283 gramos y otra con otros 17 gramos.