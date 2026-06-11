Detenidos en un narcopiso de Vallecas dos hombres que habían apuñalado a otro en la calle por un tema de drogas

Archivo - Coches de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha informado de la reciente detención de dos hombres acusados de apuñalar a otra persona en plena calle en el distrito madrileño de Puente de Vallecas por un tema de deudas y drogas, y a los que además sorprendieron en un narcopiso que fue desmantelado.

Los hechos ocurrieron sobre las 2.30 horas del miércoles en las inmediaciones de la calle Carlos Aurioles, hasta donde se trasladaron indicativos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) y del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) ante una pelea con armas blancas en la vía pública.

A su llegada a la zona, la Policía encontró a una hombre que presentaba dos heridas de arma blanca en el glúteo y en un brazo, por lo que procedieron a taponar el sangrado hasta la llegada de los indicativos sanitarios. El herido manifestó que le habían apuñalado con un cuchillo de cocina tras una discusión por dinero.

ENCONTRARON A LOS SOSPECHOSOS EN UN NARCOPISO

Los agentes iniciaron entonces las pesquisas en la zona de los hechos, terminando finalmente por acudir a un domicilio cercano, situado en la calle Vizconde de Arlessón, frecuentado por los sospechosos y en los que efectivamente encontraron a un hombre que coincidía con la descripción aportada por la víctima.

Las características de la vivienda coincidía con los elementos típicos de un narcopiso, por lo que los agentes concluyeron que el suceso podría estar relacionado no solo con un tema de deuda económica, sino también de drogas, según han relatado fuentes policiales.

En la vivienda también encontraron a otro varón que portaba un cuchillo y con el que incluso llegó a amenazar a los policías, que se vieron obligados a desenfundar sus armas reglamentarias y ordenar en reiteradas ocasiones al sospechoso que arrojase el cuchillo al suelo y depusiera su actitud.

Finalmente este individuo atendió a las órdenes de la Policía y fue igualmente arrestado. Ambos hombres tienen nacionalidad española aunque son nacidos en el extranjero, tiene 37 y 40 años y ambos cuentan con antecedentes. Se les acusa de un delito de lesiones y otro de amenazas.