Detenidos un padre y un hijo como presuntos responsables de un narcopiso en Puente de Vallecas

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido este martes a dos varones, un padre y un hijo, como presuntos autores de un delito contra la salud pública y responsables de un narcopiso en el distrito madrileño de Puente de Vallecas.

Los agentes tuvieron conocimiento de que una vivienda situada en el número 8 de la calle Tomás García servía como punto de venta y distribución de sustancias estupefacientes, por lo que a lo largo de esta mañana han procedido a su registro.

En el momento en que los moradores, ambos españoles de origen dominicano, se han percatado de la presencia policial, han tratado de deshacerse de las sustancias estupefacientes a través del inodoro, según han informado fuentes policiales.

Es por esto que hasta el lugar se ha desplazado una unidad de subsuelo que se ha encargado de recuperar la sustancia vertida a las cañerías.